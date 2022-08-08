Константин Могилевский рассказал о проектах РИО и фонда «История Отечества» в Псковской области

16:00, 08 августа 2022, ПАИ

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский в эксклюзивном интервью Псковскому агентству информации рассказал о проектах РИО и фонда «История Отечества» в Псковской области.

«Фонд «История Отечества» работает уже шесть лет, фонд регулярно проводит конкурсы, псковские организации в них постоянно участвуют и побеждают. Уже несколько раз получала поддержку археологическая экспедиция в поселении Горожане. Это путь из варяг в греки. Я знаю, что уже в этом году есть интересные находки. И вроде бы это небольшой раскоп и не очень проходное место, но раньше там бурлила жизнь, и следы этой жизни видны археологам», - рассказал председатель правления Исторического общества.

Он отметил, что находят поддержку для фонда Псковский государственный университет, Государственный архив Псковской области.

«За шесть лет набирается около десяти проектов, поддержанных фондом. По линии Российского исторического общества — мы поддерживаем и сопровождаем целый ряд вопросов, связанных с развитием исторического образования. Это и реализация Минобрнауки об увеличении в вузах часов, отведенных на преподавание истории на неисторических специальностях», - рассказал Константин Могилевский.

Подробности читайте в интервью с Константином Могилевским, которое выйдет на портале Псковского агентства информации. Следите на сайте информагентства, а также в Telegram-канале и группе «ВКонтакте».