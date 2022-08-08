Псковичи могут сыграть в онлайн-квест «Играем с Пушкиным!»

16:09, 08 августа 2022, ПАИ

Псковская областная общественная организация «Чудской проект» приглашает стать участниками онлайн-квеста о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина в период михайловской ссылки.

Квест доступен по ссылке и состоит из нескольких последовательных частей, проходя которые можно будет узнать, какое варенье любил Пушкин, чем удивлял местных крестьян, сколько весила трость, с которой он совершал прогулки по Михайловскому, с кем из дочерей хозяйки Тригорского Пушкин мерился талиями и многое другое.

Напомним, что ранее в рамках проекта были подготовлены и апробированы в ходе массовых мероприятий напольная игра и квесты по усадьбе Тригорское.

Онлайн-квест разработан в рамках проекта «Играем с Пушкиным!», который реализуется ПООО «Чудской проект» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив и приурочен к 100-летию возрождения Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».