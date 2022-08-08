Более 500 раз пытались пронести запрещенные предметы в здания судов Псковской области за первое полугодие 2022 года
Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Псковской области за первое полугодие 2022 года пресекли 539 случаев попыток проноса в здания судов запрещенных предметов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Из них 3 единицы газового и травматического оружия, 3 – электрошоковых устройства, 49 попыток проноса боеприпасов и 483 иных предмета (ножницы, отвертки, топоры и т. д.), обнаруженных при осуществлении судебными приставами по ОУПДС пропускного режима в зданиях судов.
За шесть месяцев 2022 года судебные приставы по ОУПДС Управления 6597 раз обеспечивали безопасность в судебных заседаниях и 13 598 раз участвовали в исполнительных действиях. Кроме того, сотрудники службы исполнили 394 постановления судов о приводе граждан, не являющихся в суд, а также 547 человек было доставлено к судебному приставу.
При оказании содействия органам внутренних дел задержано 28 лиц, скрывшихся от органов дознания следствия или суда, из них два лица разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
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