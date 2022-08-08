Более 500 раз пытались пронести запрещенные предметы в здания судов Псковской области за первое полугодие 2022 года

16:15, 08 августа 2022, ПАИ

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Псковской области за первое полугодие 2022 года пресекли 539 случаев попыток проноса в здания судов запрещенных предметов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Из них 3 единицы газового и травматического оружия, 3 – электрошоковых устройства, 49 попыток проноса боеприпасов и 483 иных предмета (ножницы, отвертки, топоры и т. д.), обнаруженных при осуществлении судебными приставами по ОУПДС пропускного режима в зданиях судов.

За шесть месяцев 2022 года судебные приставы по ОУПДС Управления 6597 раз обеспечивали безопасность в судебных заседаниях и 13 598 раз участвовали в исполнительных действиях. Кроме того, сотрудники службы исполнили 394 постановления судов о приводе граждан, не являющихся в суд, а также 547 человек было доставлено к судебному приставу.

При оказании содействия органам внутренних дел задержано 28 лиц, скрывшихся от органов дознания следствия или суда, из них два лица разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.