Лучших футболистов среди первокурсников отобрали в Псковском филиале Академии ФСИН России

16:18, 08 августа 2022, ПАИ

В загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН состоялась товарищеская встреча по мини-футболу курсантов первого и второго курсов. Команды были сформированы из числа девушек и юношей. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Все участники игр были настроены по-боевому, поэтому матч получился динамичным и интересным. Победу одержали второкурсники: среди юношей счет 6:4, среди девушек – 5:3. При этом первокурсники продемонстрировали высокий командный дух и стремление к победе», – отметил начальник кафедры организации режима и оперативно-разыскной деятельности в УИС Андрей Щербаков, который на протяжении 15 лет тренирует сборную Псковского филиала Академии ФСИН России.

Повторная встреча команд состоятся 28 августа. Первокурсники, которые войдут в состав сборной команды по мини-футболу, смогут осенью сыграть в чемпионате на первенство Псковского регионального отделения «Динамо».