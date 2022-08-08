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Лучших футболистов среди первокурсников отобрали в Псковском филиале Академии ФСИН России

Фото: Пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

В загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН состоялась товарищеская встреча по мини-футболу курсантов первого и второго курсов. Команды были сформированы из числа девушек и юношей. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Все участники игр были настроены по-боевому, поэтому матч получился динамичным и интересным. Победу одержали второкурсники: среди юношей счет 6:4, среди девушек – 5:3. При этом первокурсники продемонстрировали высокий командный дух и стремление к победе», – отметил начальник кафедры организации режима и оперативно-разыскной деятельности в УИС Андрей Щербаков, который на протяжении 15 лет тренирует сборную Псковского филиала Академии ФСИН России.

Повторная встреча команд состоятся 28 августа. Первокурсники, которые войдут в состав сборной команды по мини-футболу, смогут осенью сыграть в чемпионате на первенство Псковского регионального отделения «Динамо».

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