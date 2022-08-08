Ветераны Псковского филиала Академии ФСИН России обратились с напутственными словами к первокурсникам

16:35, 08 августа 2022, ПАИ

В загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН России состоялась встреча курсантов набора 2022 года со Степаном Тунчиком и Николаем Богаревым, внесшими вклад в становление и развитие вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Ветераны рассказали студентам об истории создания образовательной организации: от специальной средней школы МВД в 1992 году до Псковского юридического института ФСИН России, а с 2013 года - Псковского филиала Академии ФСИН России.

«Учебное заведение прошло непростой путь своего становления, и мы все, кто стоял у истоков создания высшей школы, рады признать, что наши усилия не пропали даром: заложенный фундамент оказался крепким и надежным», – отметил председатель совета ветеранов Степан Тунчик.

Курсанты поделились с почетными гостями впечатлениями от пребывания в учебном центре, рассказали о первых тяготах службы и преодолении трудностей.

«Желаем вам с честью выполнять свои служебные обязанности. Надеемся, что все вы справитесь с новыми в своей жизни испытаниями и в полном составе в День знаний приступите к занятиям, после чего примете присягу», – обратился к первокурсникам Николай Богарев.

Отметим, что Степан Тунчик служил в правоохранительных органах с 1994 года. За время работы в образовательной организации с 1996 по 2008 год прошел путь от старшего инспектора воспитательной работы до заместителя начальника института по кадрам. В настоящее время он является председателем совета ветеранов, главным специалистом группы воспитательной и социальной работы с личным составом отдела кадров.

Николай Богарев служил в правоохранительных органах с 1978 года. За время работы в образовательной организации с 1993 по 2008 год прошел путь от преподавателя до начальника кафедры уголовно-исполнительного права. В настоящее время Николай Богорев является членом Совета ветеранов.

Ветераны активно участвуют в патриотическом воспитании личного состава Псковского филиала Академии ФСИН России, отмечают в пресс-службе.