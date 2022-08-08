ЦБ РФ понизил курс доллара на 9 августа до 60,32 рубля
Банк России установил на 9 августа 2022 года официальный курс доллара на уровне 60,3164 рубля, что на 5,32 копейки ниже предыдущего показателя, сообщает ТАСС.
Официальный курс евро понижен на 19,95 копейки, до 61,1615 рубля.
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