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Общество

ЦБ РФ понизил курс доллара на 9 августа до 60,32 рубля

Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Банк России установил на 9 августа 2022 года официальный курс доллара на уровне 60,3164 рубля, что на 5,32 копейки ниже предыдущего показателя, сообщает ТАСС.

Официальный курс евро понижен на 19,95 копейки, до 61,1615 рубля.

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