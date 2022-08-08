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Политика

Александр Голышев — о шефстве над Бериславским районом: В традициях помогать тем, кому труднее

Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. По мнению первого председателя Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Голышева, это было правильное решение, так как в русских традициях помогать тем, кому труднее. Об этом он рассказал Псковскому агентству информации.

«Именно в сложных условиях рождается доверие и взаимопонимание между людьми. Шефство над Бериславским районом Херсонской области - это не только помощь братскому народу, это начало глубокой интеграции, формирующей единое государственное пространство. Очень важно не только оказать практическую помощь в восстановительных работах в районе, но и определиться с перспективой дальнейшего сотрудничества», - прокомментировал Голышев.

Он также отметил, что ранее у Пскова был позитивный опыт сотрудничества с Черниговом, который может быть востребован сегодня. Для этого необходимо создать механизм взаимовыгодного социально-экономического взаимодействия, создать внутренний рынок товаров, устранить территориальные барьеры для перемещения производственных, инвестиционных и трудовых ресурсов. Особое внимание должно быть уделено гуманитарным связям, адаптирующим человека к мирной созидательной жизни и формирующим уверенность в завтрашнем дне.

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве.

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