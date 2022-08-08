В столичном форуме «Путешествуй!» приняла участие псковская делегация

22:08, 08 августа 2022, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в российском туристическом форуме «Путешествуй!». Мероприятие прошло 4 – 7 августа в Москве на ВДНХ, сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области.

Событие собрало представителей туристического бизнеса для обсуждения развития отрасли. Большое внимание участников форума было уделено адаптации путешественников по регионам России и поиску новых впечатлений. В частности, широкое обсуждение получила тема автотуризма и развитие придорожного сервиса.

Псковскую область в мероприятиях и выставочном пространстве представили сотрудники регионального комитета по туризму, туристкого информационного центра, Псковского облсовпрофа, ООО «СевЗапИнвест» и парка аттракционов «Луки Парк».

Представители региональной делегации презентовали достопримечательности Псковской области и актуальные предложения для отдыха, которые могут привлечь туристов из Москвы и других регионов. Среди них экскурсионные, гастрономические и сельскохозяйственные туры, а также возможности для семейных и оздоровительных путешествий. Гостей также познакомили с двумя национальными туристическими маршрутами Псковской области.

Были проведены консультации как с желающими посетить Псковскую область в долгосрочной перспективе, так и с теми, кто готов отправиться в регион уже завтра. Кроме того, специалисты турбизнеса также рассказали путешественникам о преимуществах поездок по Псковской области на машине.