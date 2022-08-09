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Праздник целителя Пантелеймона: что нельзя делать в этот день

Великомученик и целитель Пантелеимон. Фото: pravoslavie.ru.

День памяти великомученика и целителя Пантелеимона почитают православные христиане 9 августа. Святой почитается как покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывает его первое имя Пантолеон, что значит лев во всем. Второе имя, данное при Крещении, — Пантелеимон (всемилостивый), раскрывается из почитания великомученика как целителя, сообщает calend.ru.

Однажды юноша познакомился с христианином Ермолаем (его чествуют днем раньше), и тот начал рассказывать ему о вере, а впоследствии крестил с именем Пантелеимон. Согласно житию, врач искренне уверовал во Христа, когда обратился к нему с молитвой о спасении ребенка, укушенного змеей, и получил помощь. После этого случая Пантелеимон решил посвятить свою жизнь спасению людей от болезней — причем лечил всех безвозмездно.

Помогал он и христианам, томившимся в тюрьмах. Об этом узнал император Максимиан; он предложил Пантелеимону опровергнуть донос и отречься от веры. В ответ святой предложил найти тяжелого больного и устроить испытание: кто излечит его (врач-христианин или врач-язычник), того вера и истинна. Спор выиграл Пантелеимон, и многие язычники, видя это, обратились в христианство. Разгневанный император приказал казнить врача. По преданию, мученика привязали к оливе, а после того как ему отрубили голову, дерево тут же покрылось плодами.

На Руси святому Пантелеимону (Пантелеймону), которого иногда называли еще Палием, молились об излечении от болезней. В его праздник знахари ходили за травами, рвали их с особыми заговорами и обрядами. В то же время этот день считался несчастливым. Говорили: «Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб»; «Палий — пали копны».

Одно из прозвищ Пантелеймона (Кочанный, или Кочанник) связано с тем, что в это время начинают завиваться капустные вилки. Поэтому было принято доставать из кладовых оставшуюся с прошлого урожая капусту и печь пирожки из слоеного теста. Выпечкой угощали детей, а также нищих и странников.

Капуста всегда была одним из самых любимых в народе овощей. Ее ели в сыром виде, делали из нее салаты, тушили, квасили, солили, клали ее в супы и начиняли всевозможные пироги. Кроме всего прочего, на Пантелеймона справляли так называемый заживный праздник. Колосья с полей полагалось приносить в церковь для освящения. Впоследствии эти колосья хранили в избе.

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