Всемирный день книголюбов отмечают 9 августа

07:10, 09 августа 2022, ПАИ

Всемирный день книголюбов отмечается 9 августа. Как сообщает calend.ru, это праздник писателей, поэтов, литераторов и издателей, типографий и книжных магазинов и, конечно, читателей.

Кажется, не так давно появились электронные книги, позволяющие читателю иметь доступ к огромному количеству произведений, которые владелец устройства может по своему усмотрению выбрать для своей электронной библиотеки. Теперь же электронная библиотека стала ещё доступнее и помещается буквально в карман: огромное количество книг можно загрузить в свой мобильный телефон.

Те, кто присоединяется к празднованию этого дня, отмечают его по-разному. Для кого-то лучшим вариантом станет найти спокойное место и ненадолго забыть о повседневных проблемах, взяв в руки книгу и почитав в своё удовольствие. Кому-то в радость будет просто побродить по книжному магазину, купив так долго ожидавшийся роман для себя или в подарок другу. Отличным вариантом станет и чтение сказок ребёнку. Заодно это сформирует у ребёнка уважительное отношение к книгам, а возможно, и любовь к чтению.

Книжные магазины и издательства ко Дню книголюбов часто проводят выставки и ярмарки-распродажи. Писатели проводят презентации своих новых произведений, даря читателям автографы на память. Так происходит популяризация чтения – одна из задач этого праздника.