По низинам и полям Пушкиногорья раскинулся густой туман
В Пушкиногорье плотный туман охватил низины, дороги и поля.
«Уважаемые водители! Если вы решили отправиться в дорогу на ночь глядя, будьте осторожны. На дороге туман», – предупреждает автовладельцев районная газета «Пушкинский край».
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