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Происшествия

Водитель погиб в разорванном автомобиле

Фото с места происшествия

В Бежаницах на Смольной улице 41-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и совершил наезд на дерево, после чего автомобиль разворовало на части.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины от полученных травм. 

На месте работают все оперативные службы. 
Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

 

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