Водитель погиб в разорванном автомобиле
В Бежаницах на Смольной улице 41-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и совершил наезд на дерево, после чего автомобиль разворовало на части.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины от полученных травм.
На месте работают все оперативные службы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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