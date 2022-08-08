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Экономика

Осенью съемные квартиры могут подорожать на 10–20%

Арендное жилье осенью может подорожать на 10-20%, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова придерживается мнения, что ценник может вырасти на 10%. Ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич предполагает, что ликвидное жилье типа мини-студий или небольших квартир гостиничного типа может вырасти даже на 20%.

В настоящее время цены начали восстанавливаться после весеннего падения на 8-10%, отметила Ольга Павлинова. Тогда арендные ставки снижались из-за роста конкуренции на рынке, напомнила эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.

Внешнеполитические факторы сильно влияли на спрос, считает член правления Российской гильдии риелторов Наталия Колесникова. В аренде традиционно присутствуют несколько потоков: туристический, трудовой и миграционный. Весной все эти потоки ослабли, многие люди решили, что в неопределенной ситуации лучше переждать — при небольшом спросе снижение стоимости закономерно, сказала эксперт.

Тогда предложение сильно выросло, например, в городах с населением от 500 тыс. человек, в феврале квартир в аренду было порядка 52 тыс., в марте — 71,6 тыс., а в мае — уже 96,5 тыс., рассказала Кирюхина.
 

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