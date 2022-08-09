Столетие образования СССР в Москве отметят масштабной выставкой
В московском Манеже 26 декабря 2022 года откроется выставка «Дом культуры СССР», приуроченная к столетию образования СССР, рассказала гендиректор РОСИЗО Ольга Галактионова.
«Это масштабное размышление о наследии, которое нам оставил советский период, аутентичный срез культуры. Мы затронем все сферы: театр, кино, изобразительное и монументальное искусство, скульптура, литература... Получится история про большую единую страну, которая породила огромный художественный мир» — рассказала специалист «Известиям».
Среди кураторов экспозиции — гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, глава Музея архитектуры Елизавета Лихачева, гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая и другие ведущие специалисты.
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