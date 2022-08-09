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Общество

Депутат Госдумы предложил создать объединение суверенных государств по образу СССР

Суверенным странам необходимо создать добровольное объединение по образу Советского Союза. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его мнению, существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Создание подобного союза позволило бы  повысить внешнюю автономию.

«Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», — отметил Шеремет в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Парламентарий добавил, что с учетом актуальности повестки новый блок по своим границам может превзойти границы Советского Союза.

«Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии», — сообщил Михаил Шеремет.

Он отметил, что у России есть все возможности и потенциал, чтобы обеспечить новому союзу нерушимость границ и безопасность.

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