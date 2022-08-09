Депутат Госдумы предложил создать объединение суверенных государств по образу СССР

08:17, 09 августа 2022, ПАИ

Суверенным странам необходимо создать добровольное объединение по образу Советского Союза. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его мнению, существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Создание подобного союза позволило бы повысить внешнюю автономию.

«Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», — отметил Шеремет в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Парламентарий добавил, что с учетом актуальности повестки новый блок по своим границам может превзойти границы Советского Союза.

«Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии», — сообщил Михаил Шеремет.

Он отметил, что у России есть все возможности и потенциал, чтобы обеспечить новому союзу нерушимость границ и безопасность.