В Роскачестве рассказали о новой схеме обмана россиян в интернете

08:49, 09 августа 2022, ПАИ

Эксперты Роскачества предупредили россиян о новой схеме обмана в социальных сетях: мошенники начали использовать поддельные рассылки, ведущие на сайт госуслуг, сообщают РИА Новости.

Таким образом злоумышленники пытаются получить личные данные россиян. Как правило, в сообщениях указано, что пользователю одобрили выплату по соцконтракту. «Пользователь вводит свои данные, передавая их мошенникам, которые затем могут использовать их для получения кредита и прочих целей», — рассказали в пресс-службе Роскачества.

В ведомстве напомнили, что «Госуслуги» не занимаются выплатами, и, тем более, «не прикладывают к письмам «постановлений» и «приказов», по которым полагается выплата». Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что россиянам не стоит переходить по ссылкам из писем и сообщений, ведущих на «оформление» выплат, а также предоставлять свои персональные данные третьим людям.

Это не первый вид мошенничества при помощи портала. Ранее мошенники рассылали ссобщения, в котором сообщали, что из-за технической ошибки на портале госуслуг пользователь больше не прикреплен к поликлинике по месту жительства. Когда пользователь пытался исправить «ошибку» на сайте, мошенники получали его персональные данные.