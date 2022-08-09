Приемная кампания в российские вузы прошла с высоким конкурсом
Приёмная компания в российских вузах подошла к концу, уже во вторник будут изданы приказы о зачислении первокурсников, сообщает «Интерфакс».
По данным Минобрнауки, в этом году заявления на зачисление подали более 6,5 млн абитуриентов. Количество желающих поступить в отдельные вузы повысилось на 40-50% по сравнению с 2021 годом.
В университетах заявили, что в этом году фиксируют увеличение числа абитуриентов. На отдельные программы обучения на одно место претендовало от 40 до 100 человек. Среди наиболее привлекательных направлений в этом году, как и в 2021 году, вошли инженерные специальности.
В этом году российские абитуриенты могли подать документы в вузы как лично, так и онлайн, включая сервис «Поступи онлайн». Поступающие могли выбрать пять вузов и десять направлений. В Минобрнауки сообщили, что в этом году зачисление на бюджетные места происходит в одну волну, при этом предусмотрена возможность дополнительного набора, если останутся вакантные места.
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