Кратковременные дожди и +25 прогнозируют в Псковской области 9 августа
9 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, днем местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений умеренный. Температура днем от +20 до +25, сообщает псковский гидрометцентр.
В Пскове днем кратковременные дожди. Температура днем от +21 до +23. В Великих Луках без существенных осадков. Температура днем от +21 до +23.
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