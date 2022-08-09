Кратковременные дожди и +25 прогнозируют в Псковской области 9 августа

09:05, 09 августа 2022, ПАИ

9 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, днем местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений умеренный. Температура днем от +20 до +25, сообщает псковский гидрометцентр.

В Пскове днем кратковременные дожди. Температура днем от +21 до +23. В Великих Луках без существенных осадков. Температура днем от +21 до +23.