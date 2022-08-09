Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 9 августа
9 августа в связи с проведением работ возможно временное отключение водоснабжения, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по улице Новоселов в домах № 40, 44, 50 и 52. Также возможно отключение в ЦТП.
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