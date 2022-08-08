Пойманного в Пскове закладчика на пять лет отправят в колонию

09:18, 09 августа 2022, ПАИ

Жителя Пскова признали виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Установлено, что мужчина приобрел у неизвестного лица наркотик, являющийся производным N-метилэфедрона общим весом не менее 51,71 грамм с целью его распространения через закладки на территории Псковской области.

В сентябре 2021 года мужчину задержали сотрудники транспортной полиции в Пскове. В ходе его личного досмотра наркотическое вещество изъяли из незаконного оборота.

Псковский городской суд признан мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет» в крупном размере).

С учётом позиции государственного обвинителя, данных о личности виновного, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.