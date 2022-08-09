Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлила Росавиация

09:29, 09 августа 2022, ПАИ

До 17 августа Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - напомнили в Росавиации.

Авиаперевозчикам рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Все изменения работы аэропортов и авиакомпаний регулярно публикуются на сайтах аэропортов и авиакомпаний.