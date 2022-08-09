Работы по уборке зерновых культур активно ведутся в сельхозпредприятиях Псковского района

09:35, 09 августа 2022, ПАИ

В сельскохозяйственных предприятиях Псковского района активно ведутся работы по уборке зерновых культур, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

На поля вывели свои комбайны механизаторы СПК (колхоза) «Передовик», ЗАО «Агрофирма «Победа», ОПХ «Родина» и ООО «ПсковАгроИнвест».

На текущую дату в этих хозяйствах собрали урожай с площади 1029 гектаров, а урожайность составляет 32,5 центнера зерна с гектара.

Отметим, всего труженикам села Псковского района предстоит убрать озимые и яровые зерновые культуры с площади 4 626 гектаров.