Псковичка фиктивно зарегистрировала двух иностранцев
Псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, 61-летняя жительница Пскова в одной из деревень на территории Псковского района осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Таджикистана.
Ведётся следствие.
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