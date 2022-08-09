Восемь случаев бешенства среди домашних животных зарегистрировано в Псковской области с начала года

10:02, 09 августа 2022, ПАИ

С начала 2022 года в Псковской области зарегистрировано восемь случаев заболевания бешенством. Среди домашних животных в очаг заражения попали одна корова, одна кошка, две собаки, остальные случаи были зафиксированы среди диких животных, сообщает газета «Великолукская правда Новости».

В июле 2022 года было подтверждено бешенство на территории города Великие Луки, а именно у бездомного кота в районе улицы Максима Горького, 20. В связи с этим ветеринарной службой города проводятся все необходимые мероприятия согласно ветеринарным правилам.

Великолукская городская СББЖ напоминает, что бешенство – особо опасная острая вирусная болезнь теплокровных животных, а также человека. Характеризуется в основном острым течением, тяжелым поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Заканчивается болезнь гибелью.

В связи с напряженной эпизоотической обстановкой по бешенству диких и домашних животных необходимо не допускать контакта детей и взрослых с дикими и бездомными животными.

Для профилактики бешенства специалистами ГБУ «Великолукская городская СББЖ» проводится бесплатная вакцинация восприимчивых животных антирабической вакциной по адресу: Великие Луки, улица Холмская, 13, с 9:00 до 17:00, с понедельника по пятницу. По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 6-79-22; 7-44-48. В Пскове можно обратиться ГБУ «Псковская межрайонная СББЖ» по адресу: деревня Репки, с 8:30 до 16:30.