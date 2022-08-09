Устройство и преимущества сварочных масок хамелеон

10:06, 09 августа 2022, ПАИ

Сварка – процесс не только трудоемкий, но и опасный. При выполнении работ мастер осуществляет не только соединение металлических составляющих, но также их шлифовку и очищение от шлаков. Для защиты глаз от яркого излучения дуги и при зачистке от острых осколков потребуется специальная защитная экипировка. Лучшим вариантом таковой на сегодняшний день считаются сварочные маски хамелеон.

Как устроена такая маска?

Принцип работы такой маски основан на затемнении стекол за несколько секунд до включения сварочной дуги. При естественном освещении сквозь защитные стекла можно четко видеть все вокруг. То есть мастер может проводить сварку, а после – любые другие манипуляции, не снимая маски.

Такой эффект достигается за счет использования жидкокристаллических экранов. При подаче напряжения кристаллы такого материала меняют свое положение, за счет чего и происходит блокировка ярких лучей света, которые представляют опасность для человеческих глаз.

Управление системой осуществляется при помощи небольшого блока, питание которого обеспечивает небольшой аккумулятор.

О сильных сторонах хамелеона

Существует ряд преимуществ, которые делают высокий спрос на данный вид изделия вполне обоснованным:

надежное крепление конструкции на голове;

возможность проведения разных видов работ, не снимая маски;

надежная защита от вредного излучения;

автономная работа системы (за счет использования солнечных батарей).

НО! Сложная электроника требует бережного обращения и внесения специальных настроек.

Виды масок хамелеон

Все доступные для покупки сварочные маски хамелеон можно разделить на несколько видов в соответствии с оптическими показателями:

Оптический класс. Указывает на качество стекол и сборки: чем выше показатель, тем лучше. Светорассеивание (прозрачность). Чем больше цифра, тем прозрачнее стекло. Гомогенность. Равномерность затемнения по всей поверхности. Угловая степень затемнения. Затемнение стекол меняется в зависимости от угла расположения светофильтра к зоне работы.

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