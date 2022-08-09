Федеральная сессия летней исторической школы стартовала в Печорах

10:48, 09 августа 2022, ПАИ

Вводную лекцию провёл директор института США и Канады Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Валерий Гарбузов для участников Международной летней исторической школы для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, смену организует Псковский государственный университет в рамках реализации госзадания Министерства науки и высшего образования РФ на тему «Проведение комплекса мероприятий по организации федерального молодёжного лагеря в Псковской области и обеспечения реализации проекта «Без срока давности».

Валерий Гарбузов подчеркнул, что участники школы находятся в уникальном месте и тематика смены во многом обусловлена спецификой региона.

«Все наступления Запада на Россию шли через Псков и его пригороды, – пояснил лектор. – В Пскове много мест, которые являются свидетельствами военной истории. Это город-крепость, город-страж. Вместе с тем, когда Псков не воевал, он торговал».

В разговоре о том, что такое исторические знания, профессор Валерий Гарбузов посоветовал всем участникам школы прочесть книгу «Апология истории» Марка Блока. По мысли учёного, этот труд внёс много нового в методологию профессии.

«За все время существования история как наука очень изменилась, – отметил спикер. – Первоначально она определялась как фиксация фактов. Но в новое, особенно в новейшее время, изменился сам подход к тому, что такое история. Повествовательный характер в основе своей не ушёл: по-прежнему факт – это главное в истории. Но не только. Если сравнить современные исторические сочинения с книгами 100-летней давности, вы увидите отличия: сейчас историки не только оперируют фактами, но также ищут объяснения, проводят анализ, да и сам текст стал достаточно сложным. У современного исторического знания есть очень важная уникальная особенность: оно дискуссионно».

Валерий Гарбузов также подчеркнул, что в настоящее время история как наука развивается в целом ряде направлений – консервативном, либеральном, радикальном.

«При этом есть набор профессиональных требований к историку, – подчеркнул спикер. – Каким бы консерватором или либералом ни был учёный, он должен соответствовать требованиям, предъявляемым к исследователю, а не уклоняться в политические предпочтения, хотя это искушение есть… Марк Блок говорил, что историк должен опираться на источники. Но не делать это слепо: документы могут быть не правдивы, субъективны, они могут быть уничтожены, изъяты. Поэтому задача историка - проверять данные одного источника другими».

По завершении лекции слушатели смогли задать вопросы спикеру.

Отметим, что летняя историческая школа организована в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки», работа которого по поручению президента РФ Владимира Путина стартовала 1 августа и продолжится до 8 октября. Инициаторами создания молодёжного лагеря являются губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Летняя историческая школа объединила ведущих российских учёных, известных общественных и государственных деятелей. На её площадке пройдут обучение более 100 студентов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей вузов России и Белоруссии.

В ближайшие дни участников школы ждут проектные интенсивы и научно-образовательные семинары. Также предусмотрен проектный интенсив #ForPost, в рамках которого планируется разработка проектов с их последующей защитой. Кроме того, для участников организуют экскурсию по Печорам, посещение мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва и кинопоказы.