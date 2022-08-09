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В псковском музее назвали причину подтопления Поганкиных палат

В Псковском музее-заповеднике назвали причину подтопления цокольного этажа Поганкиных палат 6 августа. По словам генерального директора музея Светланы Мельниковой, это произошло из-за проблем с канализационной системой города. Об этом она рассказала корреспонденту Псковского агентства информации.

«Вся система, обеспечивающая сброс воды, совершенно новая, но она связана с городской системой. Во время первого наплыва стихии ливневая канализация у нас справлялась. Но дождь шел долго и мощно, поэтому через наши колодцы вода пошла обратно к нам», - прокомментировала Светлана Мельникова.

Директор музея-заповедника рассказала, что в музее работает круглосуточная служба охраны и оповещения, благодаря которой удалось оперативно принять необходимые меры. В тот же день, 6 августа, в экстренном порядке собирались проектировщики и заказчики объекта, которые принимали решение, что можно сделать в сложившихся условиях.

«На этой неделе к нам приезжают специалисты по реставрации. Я надеюсь, что они предложат какие-то меры по дополнительной безопасности на цокольном этаже. Но я понимаю, что эту проблему не решить без решения общегородской», - заключила Светлана Мельникова.

Напомним, что 6 августа из-за продолжающегося ливня в Пскове затопило цокольный этаж Поганкиных палат, в которых всего несколько месяцев назад завершилась реставрация.

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