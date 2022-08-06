Цокольный этаж Поганкиных оказался под водой после ливня в Пскове

17:18, 06 августа 2022, ПАИ

Ливень затопил цокольный этаж Поганкиных палат в Пскове, в которых всего несколько месяцев назад завершилась реставрация. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В цокольное помещение только что отреставрированного здания пошла вода, которую пришлось откачивать сотрудникам музея.

Руководство Псковского музея-заповедника связалось с проектной организацией. На 8 августа уже запланировано срочное совещание по сложившейся ситуации, сообщили в пресс-службе учреждения.

Помещения были пустыми, поэтому имущество, экспонаты музея не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Пскове после ливня затопило Ольгинскую набережную.