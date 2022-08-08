Два человека погибли в ДТП в Псковской области за неделю
16 дорожно-транспортных происшествий произошло в Псковской области за минувшую неделю. Погибли два человека, еще 25 получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.
Всего с 1 по 7 августа сотрудники Госавтоинспекции области пресекли 1 527 административных правонарушений.
Кроме того, они выявили 50 водителей, которые сели за руль пьяными, в том числе повторное управление в состоянии опьянения – четыре человека.
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