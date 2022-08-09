Юные великолукские журналисты стали победителями фестиваля «Волжские встречи-32»

12:44, 09 августа 2022, ПАИ

Журналисты из Великих Лук стали победителями фестиваля детских и юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-32». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Международный фестиваль в Казани собрал более 600 участников из Сочи, Калининграда и Мурманска до Якутска, Читы и Благовещенска. Ребята пробовали свои силы в направлениях: игровое кино, телепрограмма, социальная реклама, видеоклип, фоторепортаж, печатное издание, «Диалог поколений» (отбор работ на медиафорум «Бумеранг»).

Особый интерес у участников вызвал очный конкурс «Ценности в творчестве — ценности в жизни» (спецноминация Тele2). Ребята снимали имиджевую/социальную рекламу и сделали серию фотографий, раскрывая одну из ценностей этой компании: открытость, гибкость, качество, бережливость, вызов или действие. В кратчайшие сроки участники фестиваля создали 19 роликов и почти 200 фотографий. Шесть лучших видео и шесть фоторабот заняли призовые места. Авторы получили дипломы и памятные подарки от компании.

Учредителями фестиваля являются общероссийская общественная детская организация «Лига юных журналистов» и Детское творческое объединение «ЮНПРЕСС». Фестиваль является фестивалем-партнёром Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг».