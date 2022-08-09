Многодетные псковские семьи могут возместить часть затрат на борьбу с борщевиком
Многодетные семьи Псковской области, у которых есть в собственности земельные участки, могут возместить часть затрат на борьбу с борщевиком Сосновского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.
Псковичи, имеющие трёх и более детей, могут подать необходимые документы в профильный комитет. Окончательный срок предоставления гражданами документов на получение субсидии - до 15 декабря текущего года.
По всем вопросам можно обращаться в комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области по телефону (8112) 299–523 (доб. 129).
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