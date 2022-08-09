Многодетные псковские семьи могут возместить часть затрат на борьбу с борщевиком

11:39, 09 августа 2022, ПАИ

Многодетные семьи Псковской области, у которых есть в собственности земельные участки, могут возместить часть затрат на борьбу с борщевиком Сосновского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Псковичи, имеющие трёх и более детей, могут подать необходимые документы в профильный комитет. Окончательный срок предоставления гражданами документов на получение субсидии - до 15 декабря текущего года.

По всем вопросам можно обращаться в комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области по телефону (8112) 299–523 (доб. 129).