185 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки
Более 302,4 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что за последние сутки в стране провели 185 тысяч тестов на коронавирус.
Отметим, что всего в России выявлен 18 730 561 случай заболевания коронавирусом, 18 048 076 человек выздоровело, 382 786 — умерло.
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