185 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки

11:36, 09 августа 2022, ПАИ

Более 302,4 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 185 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, что всего в России выявлен 18 730 561 случай заболевания коронавирусом, 18 048 076 человек выздоровело, 382 786 — умерло.