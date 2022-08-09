Вкус детства и идеальный рецепт: псковские випы — о любимом варенье

14:13, 09 августа 2022, ПАИ

Лето близится к своему завершению. А значит, скоро придёт время открывать банки с заготовленным на зиму вареньем.

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о любимом варенье, нюансах его приготовления и поделились «сладкими» воспоминаниями из детства.

Глава Опочецкого района Юрий Ильин:

– Любимое варенье у меня, конечно, не одно. Самое любимое, из детства — клубничное и вишнёвое. Так как я живу в частном доме, у нас есть свой сад и огород, где растёт клубника и вишня.

Вареньем у нас дома занимается жена. Вишнёвое варенье мы делаем без косточек. Так что каждый раз, когда варится варенье, она предлагает мне вытянуть косточки.

Я обычно отвечаю, что хоть варенье и люблю, но косточки вытягивать не буду. Соглашаюсь на другие дополнительные работы: траву скосить или что-то ещё. Только бы не вытягивать косточки. Моя задача в этом процессе — снять вишню с дерева.

Главврач Псковского онкологического диспансера Александр Юров:

– Моё любимое варенье из морошки. Помню, как в школьные годы, когда я жил в Боковском районе Новгородской области, мы ездили на болото за морошкой. Мы собирали её в такие ранние часы, что, думаю, это не могло не запомниться. А сейчас мы пытаемся её достать через знакомых, которые этим занимаются.

Вообще варенье мы варим сами. Пытаемся две-три баночки на зиму заготовить. Ещё я варенье люблю, наверное как и все, клубничное, земляничное и малиновое. Мы следим, какая поспевает ягода, и, соответственно, в банки, как все, закатываем.

Готовим мы вместе с супругой. А потом мы всей семьёй в течение зимы всё это потихонечку употребляем.

С чем есть варенье — у всех свои предпочтения. Но в основном, конечно, едим его с тем, что готовим на завтрак. И так как у нас есть варенье на любой вкус, все члены семьи выбирают то варенье, которое им больше по душе.

Поэтому мы следим за сезонностью. Сейчас ждём клюкву и бруснику, потому что в холода или при простуде эти кислые ягоды тоже очень хорошо идут. А так можно и просто с чаем вечером.

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская:

– Варенья мы варим много, потому что у нас есть наша любимая блинная. В этом сезоне самое популярное варенье — из ревеня и апельсиновых корочек… Это такая экзотика, оно очень хорошо хранится и имеет очень нежный вкус. Все гости удивляются. Поэтому попробуйте, но обязательно добавляйте апельсин.

А если говорить о моём любимом, мне очень нравится из местной земляники (её ещё называют клубиника). Она, знаете, как дикая клубника. У неё совершенно необычный вкус. Наверное, ни одна другая ягода такой аромат не сохраняет.

Она растёт во всех окрестностях Изборска. Мы её сами собираем. Например, её можно найти, когда идёшь в сторону деревни Броды, в Блиновой роще на берегу Городищенского озера... А Малы! Вот только ради этой земляники стоит прогуляться в Малы.

Земляничное варенье очень ароматное. Я люблю его просто на какую-нибудь печенюшку намазать… Взгрустнётся зимой — можно и ложкой из банки: очень нервы успокаивает.

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая:

– В нашей семье любимое варенье — вишнёвое. Причём именно с косточками, потому что оно имеет определённый привкус.

Но так как мы стараемся свести к минимуму уровень сахара, поэтому в последнее время увлекаемся не столько вареньем, сколько замораживаем ягоды, чтобы снизить «сахарную нагрузку».

Ну а так ягоды любим все. У нас такой принцип: летом, когда наступает пора клубники или малины, мы покупаем её как можно больше, чтобы наесться впрок.

Руководитель ракового регистра Псковской области Константин Алексеев:

– Я люблю морошковое варенье, потому что всё детство провёл под Карелией и сам собирал морошку на болотах. Зимой, когда открываешь банку, это большая редкость. Варенье очень вкусное, можно его есть даже просто вприкуску с чаем.

Изготовление варенья из морошки — процесс небыстрый. Во-первых, ягоду надо собрать, она по одной-две растёт. И по кочкам, по болотам нужно ещё за ней побегать. А если ты собираешь спелые ягоды, пока ты донесёшь их, они могут смяться. А сам рецепт простой: морошка с сахаром, ничего больше. Не нужно ничего туда добавлять, потому что в противном случае вкус морошки может утратиться.

У морошки есть определённый вкус. Здесь нельзя переборщить с сахаром. Но если, в принципе, говорить о покупном варенье, туда всё-таки добавляется желатин (скорее всего, для укрепления), пектины, но… Но как-то своё варенье — понятно, что оно вкуснее. Оно вкусное и с блинами, и с оладьями, и с чем хочешь. Но лучше, чтобы ничто не перебивало вкус.

На втором месте для меня, скорее всего, малиновое варенье. На третьем — варенье из грецких орехов. Для его приготовления плоды собирают зелёными и варят в сиропе. Очень приятно есть именно такое варенье, происходит некий разрыв шаблона: орех всё-таки в скорлупе, а ты его кушаешь полностью, с кожурой.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко:

– Я сейчас практически не ем варенье. Но если вспоминать детство, то любила клубничное, морошковое и вишнёвое.

У меня есть варенье очень любит муж, поэтому варим. Он часто по чуть-чуть добавляет его в чай для определённого вкуса, но в основном просто ест вприкуску. Ложками. Есть у него такая особенность: обожает варенье!

В этом сезоне я делала варенье из своей клубники и собранной в лесу черники. Получилось ещё одно сборное варенье: крыжовник, красная и чёрная смородина.

У меня рецепт такой: есть время – сварила. Потом отложила, снова поварила, всё в одном. Три дня можно варить, если не больше. А потом разложила в баночки и закрыла.

Заместитель директора музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко:

– У меня самое любимое варенье — это варенье, которое, конечно же, варит музейное кафе. Мне нравится любое варенье. А особенно вприкуску с блинами – тоже из музейного кафе.

В нашей семье варенье готовит мама. Но сейчас, например, из чёрной смородины она его не варит, а перетирает с сахаром. Это вкусно и очень полезно, особенно в зимние вечера.

Главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко:

– Моё любимое варенье — малиновое. Знаете, настолько прижилась моя любовь, что у меня и дети его полюбили. Ребёнок спокойно может съесть ложку малинового варенья.

Недавно у нас произошло недопонимание с родителями супруга, потому что они считают, что варенье всегда должно быть на столе: на хлебушек намазать, например. Спрашивают: а почему вы не едите варенье? Потому что от употребления сахара мы стараемся воздерживаться. Хотя особых ограничений нет.

Знаете, у меня другая ассоциация. Мы сами с юга, бабушка у меня из Краснодарского края. Я помню это персиковое варенье, которое она варила: прозрачное, стеклянное. Вкус детства.

Малиновое варенье мы варим сами, пытаемся достичь в этом вопросе некоторого совершенства, потому что варение варенья — дело тонкое. Мы тестируем рецепты с разными добавками: с цукатами, с лимончиком. Экспериментирую по мере возможностей и появления свободного времени.

Врач-эпидемиолог Псковской областной инфекционной клинической больницы Галина Горбунова:

– Мы сейчас варенье не варим. Причём вся наша большая семья. Вместо этого мы купили большую морозильную камеру. Кладём в контейнеры любую ягоду: малину, клубнику, смородину, вишню — и просто засыпаем сахаром.

Получается почти то же самое варенье. Просто сахар перемешивается, ягода мнётся — и в контейнеры. И достаётся оно всё как свежее.

А самое любимое варенье у меня, наверное, персиковое и малиновое.