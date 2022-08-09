Жители Пушкинских Гор жалуются на агрессивную стаю собак

13:23, 09 августа 2022, ПАИ

Жители Пушкинских Гор жалуются на агрессивную стаю собак, которая уже третий день находится возле Дома культуры. Как сообщают подписчики группы «Подслушано Пушкинские Горы», животные очень агрессивные, лают на прохожих и дерутся между собой.

«Обычная собачья свадьба, так было веками, им до нас дела нет», - высказалась под постом подписчица группы. Ее поддержала еще одна местная жительница, которая посоветовала оставить животных в покое, тогда «они не тронут вас, ничего страшного тут нет».

«Сейчас эта свора лаяла, рычала, дралась прямо под дверью в «Магните». Потом одна огромная носилась прямо внутри здания. Было действительно страшно. Есть у нас в районе кто-то, кто отвечает за порядок и безопасность людей?» - написала участница сообщества. Собаки также были замечены на улице Лермонтова, 9, где их активно дразнят дети, добавила женщина.

Администрация Пушкиногорского района ответила обеспокоенным жителям, что на сегодняшний день ведется работа по заключению договора на оказание услуг по отлову и содержанию животных (собак) без владельцев.