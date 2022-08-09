Завершены работы на участке дороги Пушкинские Горы – Локня

13:34, 09 августа 2022, ПАИ

Участок автодороги Пушкинские Горы – Локня в Локнянском районе прошёл официальную приёмку. Протяжённость объекта составила более 6 км, сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В 2021 году в рамках этого контракта был отремонтирован участок в Бежаницком районе протяжённостью 7,8 км.

Два участка дороги протяжённостью более 14 км приведены в нормативное состояние.

Дорога проходит через такие населённые пункты, как Иваново, Фишнево, Утехино, Гришино, Дрехово, и мост через реку Локню. Также этот дорожный объект обеспечивает один из подъездов к фельдшерско-акушерскому пункту в деревне Фишнево.

В ходе работ была расчищена от кустарников и деревьев полоса отвода, выполнена планировка откосов насыпи, восстановлено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, отремонтированы съезды, водопропускные трубы, приведены в порядок автобусные остановки, нанесена дорожная разметка.

Ремонт был проведен ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках программы нацпроекта «Безопасные транспортные дороги».