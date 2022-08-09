Экспедиция художников из 16 стран мира посетила церковь Успения в Мелетово

13:48, 09 августа 2022, ПАИ

Художники творческой экспедиции «Псков 2022», проходящей в рамках проекта «Настоящая Россия», посетили церковь Успения в деревне Мелетово Псковского района. Участниками являются художники из 16 стран мира – студенты, аспиранты и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств. Об этом Псковскому агентству информации сообищили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Как рассказывают сотрудники музея, Мелетово стало одним из мест в Псковской области, которое художники посетили с особым интересом. Здесь их внимание привлекли знаменитые фрески, о которых рассказал заслуженный художник России и академик РАХ Александр Крылов.

Как признались сами художники, все посещаемые в ходе экспедиции церкви и храмы изучались ими на лекциях древнерусского искусства и увидеть их вживую, изобразить – большая удача. По результатам экспедиции «Псков 2022» будет издан альбом в сопровождение с проведением целой серии выставок. Одной из площадок станет Итальянский зал Санкт-Петербурской академии художеств.