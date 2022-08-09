Литовских фигуристов могут лишить гражданства за участие в шоу «Лебединое озеро»

14:35, 09 августа 2022, ПАИ

Литовских фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса могут лишить гражданства и государственных наград Литвы за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Я бы обсудил и, наверное, поддержал бы [это предложение]», — приводит слова министра портал sports.ru.

Желание Правительства Литвы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса гражданства за участие в российском ледовом шоу демонстрирует проявление слепой ненависти к России, считает олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду и организатор ледовых шоу Татьяна Навка.

«Это абсолютно отвратительно. Это ещё раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране. Великие спортсмены дарят своим искусством, творчеством, талантом огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство — лекарство для душ. Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх, наград и гражданства, вызывают у меня презрение. Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит своих спортсменов, своих героев, я говорю о людишках, сидящих там у власти. Не им принимать такие решения», — цитирует Татьяну Навку «РБК Спорт».

Намерение властей лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград Литвы прокомментировал и глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Он отметил, что «прибалты уже не знают, что придумать в своей бессильной злобе, так как их никто не воспринимает всерьёз». «Это не страны, а живопырки, которые хотят себя проявить и в таком свете. Сидели бы лучше, молчали и налаживали отношения. Всё равно мы всех победим. Потом им будет стыдно», — считает эксперт.

Дробязко и Ванагас являются многократными чемпионами Литвы, двукратными призёрами чемпионатов Европы, бронзовыми призёрами чемпионата мира. Маргарита Дробязко родилась в Москве, однако после распада СССР начала представлять Литву вместе со своим будущим супругом Ванагасом. Они являются 13-кратными чемпионами Литвы, а также бронзовыми призёрами мирового первенства 2000 года в танцах на льду.