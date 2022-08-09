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Общество

Антон Сергеев высказался о призыве прекратить выдачу туристических виз россиянам

Советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев прокомментировал призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить выдачу туристических виз россиянам. 

«Неплохо было бы, чтобы и для них [Запада. — ПАИ] было привилегией приезжать в Россию. Но это так, шутка. А может, и нет», — сообщил Антон Сергеев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он отметил, что премьер-министр Эстонии высказала такую точку зрения после заявления президента Украины Владимира Зеленского, который призвал страны Запада запретить всем россиянам въезд на свою территорию и привлечь к ответственности всё население России.

«Знаете, в то же самое время на Западе говорят, что никакой русофобии у них нет. И там же вторят, что геноцида русских у них тоже нет», — заметил советник главы региона.

Антон Сергеев отметил, что его родная бабушка родом из Латвии, в связи с чем он много раз бывал в Риге и знает, что люди, которые там живут, абсолютно нормальные. «Это просто власти предержащие такие. Больше нелюди. Они больны. А что с больным надо делать? Его надо погладить по головке, успокоить. В конце концов, он либо выздоровеет, либо, как сказал врач, в морг — значит, в морг. Другого не дано. Надеюсь, что они выздоровеют», — подчеркнул он.

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