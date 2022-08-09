В Эстонии вандалы осквернили братскую могилу красноармейцев

15:34, 09 августа 2022, ПАИ

В Эстонии на кладбище Паулусе в городе Тарту неизвестные осквернили братскую могилу солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой войны. Об этом пишет издание Postimees.

Вандалы испачкали памятник красной аэрозольной краской и написали на нём пацифистские лозунги. Инцидент произошёл в минувшие выходные. «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины», — эта надпись на памятнике была закрашена антивоенными лозунгами.

По данным издания, на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 149 Пенитенциарного кодекса («Осквернение памяти умершего»).

Ранее премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдавать туристические визы россиянам.