Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Эстонии вандалы осквернили братскую могилу красноармейцев

В Эстонии на кладбище Паулусе в городе Тарту неизвестные осквернили братскую могилу солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой войны. Об этом пишет издание Postimees.

Вандалы испачкали памятник красной аэрозольной краской и написали на нём пацифистские лозунги. Инцидент произошёл в минувшие выходные. «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины», — эта надпись на памятнике была закрашена антивоенными лозунгами.

По данным издания, на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 149 Пенитенциарного кодекса («Осквернение памяти умершего»). 

Ранее премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдавать туристические визы россиянам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 августа 2022

Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения в деятельности цирка в Пскове
09 августа 2022

ВСУ обстреляли снарядами НАТО село в Бериславском районе Херсонщины
09 августа 2022

Жители Пушкинских Гор жалуются на агрессивную стаю собак

08 августа 2022

Предполагаемого маньяка задержали в Пскове
08 августа 2022

Водитель погиб в разорванном автомобиле

08 августа 2022

Более 500 раз пытались пронести запрещенные предметы в здания судов Псковской области за первое полугодие 2022 года

08 августа 2022

Женщина госпитализирована в результате опрокидывания автомобиля

08 августа 2022

Ребёнок выпал из окна второго этажа

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...