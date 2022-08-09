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Культура

«Прочитал – передай другому»: пушкиногорцев просят оставлять книги в автобусе или кафе

Пушкиногорская центральная районная библиотека приглашает всех желающих присоединиться к акции «Буккроссинг: прочитал — передай другому», пишет районная газета «Пушкинский край».

В рамках проекта жители Пушкинского района могут взять из библиотеки книгу, а взамен принести свою. «Вы можете порекомендовать книгу кому-то другому или оставить в общественном месте, парке, кафе или автобусе для того, чтобы другой человек мог эту книгу найти и прочитать», — отметили в районной газете. 

Книги для участия в акции можно оставить в фойе районной библиотеки на улице Пушкинской, 3.

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