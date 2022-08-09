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Общество

Только одна из четырёх УК справляется со свалкой на улице Космической в Пскове

Мусорную площадку на улице Космической в Пскове обслуживают четыре компании по очереди. Как отмечают в региональном отделении «Экопрома», только УК «Единый город» справляется со своими обязанностями и обеспечивает чистоту территории.

Как рассказали в компании, в первые дни июля на площадке царил традиционный бардак с разбросанными ветками и мусором. Через несколько дней по графику мусор стал убирать «Единый город» — весь крупногабаритный мусор сложен аккуратно с краю, чтобы не мешать вывозу основных контейнеров, строительный мусор из контейнеров достали, аккуратно сложили в мешки и поставили отдельно от всего остального, на площадке всё подмели, приведя в порядок территорию вокруг.

  • Площадка на улице Космическая в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Площадка на улице Космическая в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Площадка на улице Космическая в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Площадка на улице Космическая в Пскове
    Фото: ПАИ

«В такой идиллии прошёл июль — за весь месяц не было жалоб на работу дворников, все вопросы решались максимально оперативно. В конце июля площадку очистили от всего мусора, чтобы передать её для дежурства следующей УК. Внешний облик данного участка маленькой части Пскова стал напоминать цивилизацию! Всё это кардинальное изменение — заслуга управляющей компании «Единый город», которая отвечала за содержание площадки в июле. Филиал ООО «Экопром» выражает благодарность руководству и сотрудникам управляющей компании «Единый город» за ответственность и качественную работу», — прокомментировали в региональном отделении «Экопрома».

Однако 9 августа контейнерная площадка на улице Космической снова превратилась в свалку из-за смены управляющей компании.

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