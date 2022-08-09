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Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения в деятельности цирка в Пскове

Фото: unsplash.com

Сотрудники Россельхознадзора выявили многочисленные нарушения в деятельности цирка, гастролирующего в Пскове, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Псковской области. 

С 21 по 27 июля Россельхознадзор по требованию прокуратуры Псковской области провёл внеплановую проверку в псковском цирке на предмет соблюдения законодательства в области обращения с животными. Специалисты выявили многочисленные нарушения требований, которые касаются участия животных в культурно-зрелищных целях и их содержания. Для кормления животных сотрудники цирка использовали несертифицированные и недекларированные корма, животным не обеспечили постоянный доступ к питьевой воде. 

Кроме того, помещения, в которых они содержались, находились в антисанитарном состоянии: в них попадала вода, дезинфекция в помещениях не проводилась. Помимо этого, размеры вольеров не соответствовали нормативам.

По результатам проверки 4 августа в отношении владельца цирка возбудили дело по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ. Дело направлено в Арбитражный суд Псковской области. Инициировано рассмотрение вопроса об отзыве лицензии на право использования животных в культурно-зрелищных целях.

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