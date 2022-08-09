550 лет исполнится в 2023 году Псково-Печерскому монастырю

16:21, 09 августа 2022, ПАИ

550 лет исполнится в следующем году Псково-Печерскому монастырю, который был основан в 1437 году, сказал на торжественном открытии форума «Истоки» в Печорах губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, губернатор отметил, что обитель с даты её основания ни разу не закрывалась, а также посоветовал присутствующим книгу «Несвятые святые» владыки Тихона.

Кроме того, глава региона добавил, что город преображается, в апреле местным жителям презентовали концепцию развития Печор. По словам Михаила Ведерникова, на данный момент разработан дизайн-код, который показали местным жителям и согласовали. По словам губернатора, город будет развиваться по мере финансовых возможностей.

Напомним, что молодёжный историко-культурный форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина и при федеральной поддержке. Ранее в Печорах прошла первая смена форума – «Школа воспитания». Сегодня состоится торжественное открытие «Школы исследователей». Участников ждёт разработка современных проектов изучения истории для трансляции в субъектах, организация местной выставки, разработка новых туристических маршрутов. Смена проводится во взаимодействии с Псковским государственным университетом. Всего запланировано десять тематических смен, участие в которых примут около тысячи человек.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.