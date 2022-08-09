Россельхозбанк и Ростуризм будут совместно развивать сельский туризм

16:58, 09 августа 2022, ПАИ

Россельхозбанк и Федеральное агентство по туризму заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрены информационное взаимодействие для популяризации агротуризма и совместные мероприятия для продвижения сельского туризма в России. Подписи под документом поставили председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Развитие сельского туризма — важное направление для Россельхозбанка. Эта сфера может приносить аграриям заметный дополнительный доход. Банк уже помогает фермерам: мы обучаем созданию агротуров в рамках нашей «Школы фермера», запустили площадку для размещения туристических предложений «Своё. За городом», а с июля осуществляем и очную продажу путешествий по фермерским хозяйствам во всех офисах банка. Убеждён, что соглашение послужит мощным драйвером развития внутреннего туризма, а значит, и сельских территорий», — отметил Борис Листов.

«Для меня сельский туризм — это такой формат отдыха, который даёт возможность убежать от городской суеты, вернуться в детство, в те самые каникулы в деревне, у которых своя неповторимая, тёплая атмосфера. Современный сельский туризм сочетает в себе и отдых на природе, и этнокультурную программу, которая построена на сохранении традиций, аутентичного быта, гастрономии. Сегодня важно создавать условия для развития агротуризма. И здесь много задач — от обустройства туристической инфраструктуры до формирования новых маршрутов. У нас есть конкурс грантов для малого и среднего бизнеса, в том числе для поддержки аграрных проектов. Привлечение туристов в аграрный сектор позволит создать дополнительные рабочие места, будет способствовать притоку инвестиций в деревни и сельские поселения, поддержит аграрный бизнес», — прокомментировала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Соглашение предусматривает взаимную экспертную поддержку, организацию продвижения и реализацию инфраструктурных проектов, а также участие в специализированных выставках и иные мероприятия.

В мае 2021 года Россельхозбанк запустил платформу «Своё. За городом», цель которой — помочь развитию агротуризма. На площадке представлены различные туристические предложения — от мастер-классов до многодневных экскурсий и проживания на фермах. РСХБ работает напрямую с организаторами туров в лице фермеров, которые могут бесплатно зарегистрировать и запустить свои маршруты, а туристы — с лёгкостью забронировать и оплатить путешествие. Сейчас на площадке представлено около 700 предложений, в том числе маршруты, разработанные специально для площадки «Своё. За городом».

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков.