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Общество

Порядка 40% звонков в службу «112» в Псковской области оказались ложными

В Псковской области порядка 40 % поступающих в службу «112» звонков — ложные. Об этом заявил начальник центра обработки вызовов «Системы-112» в Псковской области Вячеслав Пан на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Эта категория складывается из-за баловства детей: им любопытно, что произойдёт, если набрать 112. Порой родители, чтобы ребёнок не приставал, дают ему мобильники, и он набирает что вздумается. Бывали случаи, когда один и тот же ребёнок делал 100 звонков в течение дня», – рассказал Вячеслав Пан.

Он подчеркнул, что необходимо рассказывать людям, как нужно правильно себя вести в случае чрезвычайной ситуации и какую информацию нужно предоставлять в службу «112». «Нужно объяснять детям, что короткие номера не для игр, что это номер экстренных служб, когда ситуация находится между жизнью и смертью», – считает эксперт.

По словам Вячеслава Пана, всего в 2021 году в Псковской области в систему вызова спецслужб «112» поступило 430 тысяч звонков, в 2022 году — 213 тысяч. В среднем специалисты принимают в сутки от 1 до 3 тысяч звонков.

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