Звонки «о минировании» участились в Псковской области после начала спецоперации на Украине

14:54, 12 августа 2022, ПАИ

После начала специальной военной операции на Украине в Псковской области участились случаи звонков «о минировании» тех или иных учреждений. Об этом заявил начальник центра обработки вызовов системы «112» в Псковской области Вячеслав Пан на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам Вячеслава Пана, в один период специалисты службы «112» получили в течение полутора часов порядка 40 сообщений «о минировании».

«Такие обращения без внимания не остаются, обязательно направляются все силы и средства, органы реагируют. Сейчас в России жестко наказывают таких телефонных террористов. Наказание - штраф до 1 млн рублей или до 5 лет лишения свободы», - заключил Вячеслав Пан.