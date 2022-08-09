Владыка Тихон предложил создать в масштабах страны проект для борьбы с фальсификацией истории

16:56, 09 августа 2022, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон предложил создать проект в масштабах всей России, который будет направлен на борьбу с фальсификацией истории. С такой инициативой он выступил во время торжественного открытия историко-культурного форума «Истоки», который проходит в Печорах, передаёт корреспондент ПАИ.

Владыка Тихон напомнил о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. Именно в честь этого события установлен праздник 23 Февраля. «Наши современники, старшее поколение свято чтят этот праздник, и мы на него не покушаемся. И праздник Советской армии надо сохранять», — сказал он.

Митрополит Тихон напомнил, что 862 год является годом основания государства. По его мнению, нельзя забывать историю и отказываться от всего прошлого, перечеркнуть и говорить, что Российской армии только 104 года на данный момент. Он предложил молодым историкам, которые находятся на форуме, обратиться с предложением вести исчисление армии с 862 года.

Напомним, что молодёжный историко-культурный форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина и при федеральной поддержке. Ранее в Печорах прошла первая смена форума – «Школа воспитания». Сегодня состоится торжественное открытие «Школы исследователей». Участников ждёт разработка современных проектов изучения истории для трансляции в субъектах, организация местной выставки, разработка новых туристических маршрутов. Смена проводится во взаимодействии с Псковским государственным университетом. Всего запланировано десять тематических смен, участие в которых примут около тысячи человек.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.