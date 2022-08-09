«Это уже какой-то треш»: в Крыму произошло несколько взрывов

17:41, 09 августа 2022, ПАИ

В районе военного аэродрома в Крыму произошло несколько взрывов. Факт произошедшего подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков, пишет РБК.

По информации Telegram-канала «ЧП Крым», в районе посёлка произошли три взрыва, после чего начался пожар.

Очевидцы выкладывают в социальных сетях кадры взрывов в Крыму, которые слышны прямо на пляжах. На видеозаписях видно, как люди поспешно собирают сумки и убегают прочь с пляжа. «Мамулечка, надо сваливать отсюда. Надо ехать, это уже какой-то треш. Не спасёт нас этот деревянный домик», — комментирует происходящее девушка, записавшая и выложившая видео в соцсети.

По официальной версии Минобороны РФ, на территории аэродрома Саки произошла детонация боеприпасов. Огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было, добавили в министерстве, ссылаясь на доклад с места.

По данным ведомства, никто не пострадал, авиационная техника не получила повреждений. Пожар тушат, причины взрывов выясняются.

Как пишет ТАСС, граждан оповещают об эвакуации в Сакском районе Крыма. На данный момент жалоб от граждан не поступало.