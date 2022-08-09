«Школа исследователей» открылась в Печорах

18:00, 09 августа 2022, ПАИ

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«Школа исследователей» молодёжного историко-культурного форума «Истоки» открылась в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского 9 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Школу исследователей» торжественно открыли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, митрополит Псковский и Порховский Тихон и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сергей Кириенко отметил, что сегодняшнее время и события, происходящие в мире, показывают важность проектов, которые создаются в рамках форума. Он пожелал участникам не упускать время возможностей и напомнил, что от успеха зависит не только судьба тех, кто присутствует на форуме, но и всей России.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон пожелал участникам изучать историю с абсолютной честностью.

«Форум объединяет инициативных ребят из российских регионов, Белоруссии, ЛНР, ДНР. Название форума «Истоки», и Псковская область - это тоже истоки. Именно здесь зародилось православие, здесь родилось Знамя Победы, здесь творил Римский-Корсаков и Мусоргский», - прокомментировал губернатор Михаил Ведерников. Он пожелал всем успехов и порекомендовал посетить псковские достопримечательности.

Отметим, что уже с 8 августа для участников «Школы исследователей» организовали проектные интенсивы, проводилась работа над историческими проектами, встреча с топ-спикерами и экскурсионная программа. Мероприятия школы продлятся до 13 августа.

При формировании программы использовался принцип соавторства: участники сообщества «Большая перемена» вместе с организаторами разработали темы и форматы мероприятия.

Напомним, что молодёжный историко-культурный форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина и при федеральной поддержке. Ранее в Печорах прошла первая смена форума – «Школа воспитания». Сегодня состоится торжественное открытие «Школы исследователей». Участников ждёт разработка современных проектов по изучению истории для трансляции в субъекты, организация местной выставки, разработка новых туристических маршрутов. Смена проводится во взаимодействии с Псковским государственным университетом. Всего запланировано десять тематических смен, участие в которых примут около тысячи человек.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.