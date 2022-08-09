Специалисты ЗЭТО проходят обучение по программе «Лидеры производительности»
Сотрудники Великолукского завода электротехнического оборудования принимают участие в 30-м потоке программы обучения управленческих кадров «Лидеры производительности», сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Программа рассчитана на шесть месяцев и включает в себя очные и заочные модули обучения. За это время специалисты ЗЭТО освоят навыки в области стратегического планирования, маркетинга и продаж, обучатся инструментам управления производством и персоналом.
«Лидеры производительности» — уникальная программа, основанная на лучших мировых компетенциях, необходимых руководителю в условиях динамических изменений для сохранения потенциала роста производительности труда. Мероприятие реализуется Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономического развития РФ в рамках национального проекта «Производительность труда».
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